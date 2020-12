‘3 dicembre tutti i giorni’, Leone: “Non esiste cosa più svilente di veder sminuita una disabilità solo perché non visibile”

È di Rossella Leone (Socia della ODV DiversaMente e mamma) il terzo contributo alla campagna di sensibilizzazione social “3 dicembre tutti i giorni” dell’ODV DiversaMente.

“Non esiste cosa più svilente di veder sminuita una disabilità solo perché non visibile. Non esiste cosa più avvilente per un genitore che sta combattendo per e con la propria creatura. Il senso di inadeguatezza che ci pervade è devastante, oltre alla frustrazione di non essere comprese. La solitudine emotiva è l’aspetto peggiore, la disabilità coinvolge e sconvolge tutta la famiglia. Comprendere, sostenere, essere empatici può fare la differenza”.