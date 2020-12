Weekend con cesti di Natale a Km 0 a Napoli e Salerno

Nell’ultimo week end prima del Natale blindato scatta la corsa all’acquisto dei regali con un netta preferenza per quelli enogastronomici, da donare a se stessi o agli altri, per imbandire le tavole delle prime feste di fine anno blindate nelle case.

Per aiutare a scegliere la Coldiretti ha aperto i mercati degli agricoltori di Campagna Amica anche con iniziative per il confezionamento dei tradizionali cesti natalizi con prodotti tipici per tutte le tasche, ma anche per le diverse esigenze, a chilometro zero, tradizionale, vegano, salutista o green con le specialità salvate dall’estinzione.

Le iniziative sono previste nel week-end, sabato 19 e domenica 20 dicembre dalle ore 9,00, ai mercati di Campagna Amica “San Paolo” di via Guidetti 72 al parco San Paolo di Fuorigrotta a Napoli e al mercato Campagna Amica “Sant’Apollonia” di via San Benedetto 24 a Salerno e si estendono ai farmers market di tutta la regione (www.campagnamica.it) con degustazioni e la possibilità di scegliere e personalizzare le confezioni di prodotti tipici delle feste da mettere sotto l’albero o per imbandire le tavole di Natale, anche con la consegna a domicilio.

L’obiettivo è dare la possibilità agli italiani di fare acquisti nel rispetto delle misure di sicurezza ma anche quello favorire la tendenza a privilegiare prodotti più salutari e a sostenere il lavoro e l’economia locale con la pandemia.

Sarà divulgato lo studio Coldiretti su “La corsa ai regali di Natale al tempo del Covid” con le tendenze dei doni 2020 e un focus sul fenomeno della spesa contadina.