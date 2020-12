Stabilizzazione Lsu enti locali, Uil Fpl: “Premiata la tenacia della nostra organizzazione”

«Il 2021 partirà con una buona notizia per gli enti locali, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Dopo un ventennio di battaglie, finalmente si dà dignità contrattuale a dei lavoratori che nei Comuni svolgono funzioni fondamentali nella macchina amministrativa, ma che per una stortura normativa, sono stati relegati al ruolo di ‘precari’». Ad esprimere soddisfazione il segretario generale della Uil Fpl di Caserta Domenico Vitale che rivendica il grande risultato raccolto dalla sua organizzazione con queste misure.

«La Uil ha svolto un ruolo centrale nel tavolo sul precariato regionale e nazionale – ha sottolineato Vitale – riuscendo a far sbloccare, finalmente, quelle risorse utili a stabilizzare questi lavoratori. Un grazie a tutti i dirigenti sindacali per il gran lavoro svolto in questi anni e per la tenacia dimostrata nel portare a casa un risultato in cui abbiamo creduto in pochi. E’ stato un percorso lungo, ma che, finalmente riconosce a centinaia di lavoratori del nostro territorio, anche sul piano contrattuale e dei diritti, quel ruolo che, nei fatti, svolgono da anni». Vitale guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli Lsu. «La chiusura del percorso di stabilizzazione chiaramente non significa la fine dell’impegno del sindacato al fianco di questi lavoratori – ha sottolineato Vitale – ora si apre una nuova partita per loro che è legata al loro nuovo ruolo all’interno delle amministrazioni di appartenenza. La Uil Fpl c’è, con tutto il suo apparato dirigente. E’ per questo che esorto tutti i dipendenti a rivolgersi ai nostri segretari aziendali o all’organizzazione provinciale: il sindacato è pronto ad affiancarvi in questa nuova fase lavorativa».