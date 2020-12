Pubblicazione elenco beneficiari buoni spesa con codice identificativo sostitutivo ed invio lista alla GdF: la richiesta di Uniti per Cesa

I consiglieri Comunali di ‘Uniti per Cesa’, Ernesto Ferrante, Maria Verde, Amelia Bortone e Carmine Alma chiedono la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei ‘Buoni spesa’ e l’invio delle liste alla Gdf, una volta espletate tutte le procedure di competenza del Comune.

“Considerato che tale misura è stata varata dal governo centrale per aiutare persone e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico, sociale o reddituale a seguito della situazione emergenziale in atto e che i buoni sono emessi utilizzando soldi pubblici”, per i consiglieri di minoranza sarebbe opportuna la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’elenco dei beneficiari dei ‘Buoni spesa’, sostituendo i dati personali delle persone fisiche (nome, cognome, residenza, numero di telefono) con un codice identificativo sostitutivo così come dettagliatamente specificato nell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 33/2013.

A tutela delle fasce più deboli, i consiglieri comunali di ‘Uniti per Cesa’, chiedono anche l’invio “dell’elenco dei beneficiari alla Guardia di Finanza per il controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate, una volta espletate tutte le procedure di competenza degli uffici comunali”.