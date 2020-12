Covid, due decessi ad Aversa

“Per quanto riguarda il numero dei contagi totale continui a calare la nostra comunità continua a pagare un prezzo altissimo. Nel bollettino Asl odierno registriamo altri due decessi, che portano, purtroppo, il totale a 30. Al momento sono 439 i casi attivi in città a fronte delle ultime 50 guarigioni e dei 18 nuovi positivi. Decisamente troppi, rispetto al trend provinciale e ai dati dei giorni scorsi”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Come concordato con il Prefetto e le autorità di Pubblica sicurezza, insieme ai sindaci delle altre grandi città, ho firmato un’ordinanza restrittiva per questo fine settimana per limitare il rischio assembramenti (leggi qui). Ciò mentre non si conosce ancora cosa sarà possibile fare nei giorni più sentiti di questo periodo. Sono ore in cui si rincorrono indiscrezioni e siete davvero in tanti a farmi domande alle quali al momento non è possibile dare una risposta”.