Aversa. L’Avv. Felice Belluomo rieletto Presidente della Camera Penale Napoli Nord per il biennio 2020/22

Si sono svolte nella giornata del 18 Dicembre le elezioni per il rinnovo delle cariche di Presidente e di componenti del Direttivo della Camera Penale di Napoli Nord in Aversa.

Ad essere rieletto Presidente l’Avv. Felice Belluomo, 45 anni aversano, penalista di lungo corso (da 21 anni), impegnato da anni in processi complessi e di rilievo nazionale, e componente dell’Ucpi (Unione Camere Penali Italiane).

“E’ per me motivo di orgoglio – afferma il penalista aversano – la riconferma quale Presidente, tra l’altro nella mia Città, di un Organismo che non ha soltanto funzioni rappresentative dei Penalisti di Napoli Nord ma è in primis un luogo di crescita culturale per l’Avvocatura dei penalisti e soggetto politico dell’Avvocatura in cui dibattere dei grandi temi del processo penale, con le Istituzioni, con i vertici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Napoli Nord, con il mondo della Politica”.

“Io ed i componenti del Direttivo eletti con la Lista ‘Penalisti Uniti per Napoli Nord’, portiamo avanti un progetto – prosegue l’Avv.Felice Belluomo – che non è tanto o solo quello di tutela del singolo Avvocato penalista iscritto ma l’interesse ad una nuova e giusta cultura di legalità e di una corretta visione del processo penale in generale, come non mai necessaria in questo momento di forte populismo giudiziario. Per questo, oltre all’occhio vigile ed all’interesse delle stringenti criticità di una complessa realtà quale quella del Tribunale di Napoli Nord (il quinto in Italia per carico di processi penali) già solo logistiche (aule, spazi per l’Avvocatura ecc) la nostra attenzione sarà focalizzata sempre sul processo penale, sulle sue dinamiche, sull’attenzione alle garanzie che sono garanzie di tutti, di ogni cittadino. Questo perché, – conclude il confermato presidente – il processo penale ‘è una brutta bestia’ da cui spesso l’interesse del cittadino è lontano per paura o timore salvo poi interessarsene solo quando si è coinvolti come indagati o come persona offesa: per questo, invece, cercheremo nel prossimo biennio ulteriormente di aprirci alla società, al mondo accademico, alle scuole, alla società civile”.

Con l’Avv. Felice Belluomo, eletti quali componenti del Direttivo: l’Avv.Maria Lampitella (VicePresidente); l’Avv. Sergio Aruta (Segretario); l’Avv. Ernesto Cicatiello (Tesoriere), l’Avv. Giuliano Russo; l’Avv. Carlo Carandente Giarrusso; l’Avv. Angelo Lanzetta e l’Avv. Giovani Giordano.