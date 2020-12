Torna a vestire la maglia normanna Rosario Di Girolamo

Altro colpo in casa normanna; il presidente Pellegrino ha accolto ed ufficializzato in sede un graditissimo ritorno, quello del difensore centrale Rosario Di Girolamo, 36 anni, già per 7 stagioni (circa 190 gare tra C e D) con l’Aversa Normanna.

Un uomo di esperienza ed assoluta garanzia per rinforzare il reparto arretrato; Di Girolamo, mancino naturale, vanta esperienze tra le altre con Turris e Savoia mentre ha disputato le ultime tra stagioni in forza al Giugliano con il quale ha vinto il campionato d’Eccellenza nel 2018/19 (lo scorso anno invece terzo posto in Serie D).