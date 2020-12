‘Signora, ha vinto un premio: anche la moglie del sindaco ha ricevuto il regalo’: la tentata truffa a Villa di Briano

In piena emergenza covid, c’è chi cerca ancora di truffare le persone. Dopo il caso del ‘cesto natalizio’ con tanto di rapina ed aggressione ad Aversa (leggi qui), poche ore fa hanno tentato la truffa a Villa di Briano, piccolo paesino dell’Agro Aversano.

A lanciare l’allarme il primo cittadino Luigi Della Corte: “Oggi mi ha contattato una gentile concittadina brianese, informandomi di una tentata truffa che ha subito poche ore fa. C’è un uomo che gira nel paese, che si presenta come rappresentante di biancheria, che cerca di estorcervi danaro con l’inganno, dicendo che siete stati sorteggiati quali vincitori di un premio e dovete pagare, però, i costi di spedizione, chiedendovi appunto soldi contanti. Per rendere il tutto più credibile, dice che ha portato questo regalo anche alla moglie del primo cittadino, ovvero del sottoscritto. La signora non ha creduto a tali fandonie ed anzi mi ha subito contattato. Ovviamente mia moglie non ha ricevuto assolutamente nulla e non sa nulla di questa faccenda. Vi invito per questo motivo a stare molto attenti e dare un occhio in più anche ai vostri anziani, perché in questi giorni certa gente veramente non sa cos’altro inventarsi per spillare quattrini alle persone colte di sorpresa. Domattina provvedo ad informare il Comando dei Carabinieri di Frignano. State attenti!”.