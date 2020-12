Nuovo consiglio comunale, Forza Aversa: “Tutti i nodi vengono al pettine: le bugie hanno le gambe corte”

“Nonostante la prima bocciatura in Consiglio Comunale della fallimentare amministrazione Golia, oggi è stato convocato nuovamente il consiglio comunale per tentare di salvare, al fotofinish, le loro tanto ambite poltrone…dalla prima bocciatura ad oggi sembra quasi che nulla sia cambiato e ciò desta grande confusione, lo sfiduciato Sindaco ha continuato a convocare ed a svolgere giunte, ed i suoi sfiduciati assessori e consiglieri hanno continuato a fare proclami, tra l’altro, attribuendosi talvolta una primogenitura di cose ad es. il riutilizzo dei beni confiscati, che non corrispondono assolutamente alla realtà ma oramai la bugia, l’inganno e le false promesse sono diventate il cavallo di battaglia del dr. Golia e dei suoi fedeli giovani alleati”. Così il gruppo comunale Forza Aversa.

“Negli ultimi giorni in città nell’entourage del Sindaco c’è stato tanto fermento; ma sembra che ad oggi la tanto sperata “quadra” si sia trovata con i consiglieri Comunali Innocenti, Sagliocco e Diana (ottimo consigliere comunale e provinciale), proprio quest’ultima candidata ed eletta nelle file della Lega di Salvini… Ci chiediamo caro dr. Golia, da buon radical chic, predica bene e razzola male? Proprio alcuni giorni fa, con i suoi sodali amici di partito avete attaccato ferocemente il cons. Santulli, definendolo “saltafosso”, proveniente da forza Italia ed anche ribadito che la citta di Aversa non si sarebbe mai legata. Allora se nel consiglio Comunale del 22.12.2020 la consigliera Diana entrerà nella sua maggioranza, Aversa si legherà o no? Il cons. Santulli sarà l’unico “saltafosso”? Forse solo perché giustamente ha deciso di mettere fine all’amministrazione peggiore della storia di Aversa. Ci chiediamo dr. Golia ha dimenticato la promessa che fece alla città, ovvero che non avrebbe fatto accordi con nessuno e non avrebbe mai fatto alcun inciucio? Come lo definisce l’accordo (presunto) con i Consiglieri Diana Sagliocco ed Innocenti , tutti candidati nel 2019 nelle coalizioni di cdx? È un inciucio politico o no? Ci chiediamo, infine, dr. Golia visto che più volte ha dichiarato che il documento contabile bocciato nell’ultimo consiglio comunale è perfetto e che non aveva nessuna intenzione di modificarlo, se già bocciato, come mai non si è dimesso, per quale motivo ha fatto riconvocare un consiglio comunale, con all’ordine del giorno lo stesso documento contabile (è possibile?) oppure ha detto l’ennesima bugia e l’ha fatto modificare, quindi sfiduciando di fatto l’ass. Sagliocco? Secondo noi la risposta è semplice: avrebbe fatto di tutto ma veramente di tutto pur di non andare a casa. Fortunatamente tutti i nodi vengono al pettine e le bugie hanno le gambe corte ed il consiglio comunale del 22.12.2020 sarà finalmente il giorno della verità!”.