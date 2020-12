Lusciano. IV: “Cambiano i suonatori ma la musica è sempre quella”

Il sindaco Nicola Esposito, con decreto 68 del 30 agosto 2018, nomina responsabile servizio Opere Pubbliche dell’area tecnico comunale l’architetto Sergio Maggiobello già consigliere comunale dal 2009 al 2018, rivestendo anche l’incarico di presidente del Consiglio comunale, nonché, presentatore della lista dell’attuale maggioranza nell’ultima campagna elettorale 2018 “Noi per Lusciano”.

“Da ex coordinatore cittadino del PD dicemmo che tale atto era moralmente ed eticamente inopportuno – commenta in una nota stampa l’attuale referente di Italia Viva Luciano Dell’Aversano Orabona -. Invano fu il nostro appello, considerando la discesa in campo di Esposito invocando una volontà a voler fare un modo di politica dando la massima attenzione alla “trasparenza” che poi, purtroppo, i fatti successi dimostrano una controtendenza alla buona politica. Intanto, tra gli addetti al lavoro si vocifera che, l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha avviato un procedimento di vigilanza indirizzata al sindaco Nicola Esposito e alla giunta comunale relativa ad una potenziale inconferibilità e incompatibilità nei confronti del responsabile di posizione organizzativa dell’ente. Noi di Italia Viva siamo ‘indignati’ per l’avviso e di un ulteriore lente di ingrandimento da parte dell’ANAC, perché -, sottolinea Dell’Aversano -, è una “inquietante vicenda”, in quanto mortifica la nostra Lusciano. Per questo, chiediamo al sindaco Esposito un chiarimento politico – amministrativo alla cittadinanza”.