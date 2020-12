Ricettazione, droga e parcheggiatori abusivi: denunce ed arresti

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Poerio hanno notato due giovani che confabulavano tra loro e che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno fermati trovando nei loro zaini 5 telefoni di cui non sono stati in grado di giustificare la provenienza; per tale motivo i due, gambiani di 22 e 25 anni, sono stati denunciati per ricettazione.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in vico Gabella della Farina dove hanno rinvenuto 5 grammi circa di cocaina e un bilancino.

E.P., 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Guglielmo Pepe una persona che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra i veicoli in sosta per eludere il controllo.

I poliziotti hanno bloccato e denunciato un 40enne napoletano con precedenti di polizia, e contestualmente gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, in Corso Arnaldo Lucci gli agenti hanno denunciato un 47enne napoletano con precedenti di polizia poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato un ordine di allontanamento; infine, per lo stesso motivo in piazza Calenda gli operatori hanno denunciato un 44enne napoletano con precedenti di polizia.