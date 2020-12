Giugliano. Al via contest #IlluminaNatale

Il Comune e la Pro Loco di Giugliano invitano i cittadini a promuovere la speranza con selfie e foto di allestimenti luminosi, dal 18 dicembre alla Befana

Giugliano, 16 dicembre 2020. Parte la sfida più grande: rendere speciale, nonostante le circostanze, questo Natale, grazie al contest “Illumina Natale 2020”, una Social Edition, che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini per contribuire a inondare di luci Giugliano.

“Illumina Natale 2020 Social Edition” viene promosso da Comune e Proloco Città di Giugliano in collaborazione con CNA, Aicast e Confesercenti.

Così parte l’invito a rendere il Natale un evento partecipato anche sui Social. Occhio anche alle installazioni luminose che i cittadini troveranno a breve nelle strade di Giugliano!

Come si fa? Basterà arredare con luci, suoni o elementi decorativi la propria facciata, balcone, giardino o vetrina; poi, scattare una foto e pubblicarla sui propri profili social con gli hashtag #NataleDiTuttiGiugliano #illuminaNatale, dal 18 dicembre al 6 gennaio 2021.

Le prime cento foto con il maggior numero di like verranno utilizzate per raccontare in un video il Natale in Città.

L’emergenza sanitaria spinge il Comune a rinunciare agli eventi in presenza, ma questo, non frena la voglia di diffondere e promuovere lo spirito di comunità e la bellezza del Natale.

“È un periodo drammatico per la città che si ritrova a fronteggiare la pandemia, a dover sostenere le famiglie che hanno sofferto di gravi perdite e che sono in grande difficoltà economica – dice il sindaco Nicola Pirozzi – Lo scopo è quello di animare in maniera collettiva il Natale della Città con l’idea che i tagli agli eventi in presenza siano un sacrificio temporaneo e necessario e che, anche in un momento così difficile, Giugliano possa comunque celebrare la sacralità delle feste”.