Comunali Napoli, Tarantino: Subito al lavoro per un programma serio. Bassolino? Nome autorevole”

“Alla città di Napoli vanno restituite identità e visione. Dopo un decennio di declino a guida De Magistris, Napoli deve riconquistare protagonismo, puntando su un programma che abbia al centro mobilità sostenibile, inclusione sociale e soprattutto il lavoro. Non è certo questo il tempo di finire in una impasse legata al nome del candidato sindaco. Piuttosto, il centrosinistra napoletano, a partire dal Pd e coinvolgendo tutti i partiti della coalizione, rafforzi la collaborazione già in atto sulla stesura di un programma serio e sostenibile. Quello di Bassilino è senza dubbio un nome autorevole al quale è legata parte del popolo napoletano. Quello che non possiamo fare è litigare sul nome e quello che invece conviene fare, è presentarsi uniti.” È quanto dichiara in una nota alla stampa il Segretario Regionale del Psi, Michele Tarantino.