Collettore ex Casmez, incontro tra Comune Maddaloni e UOD

E’ in programma domani mattina, giovedì 17 dicembre, un incontro tra il comune di Maddaloni e il responsabile dell’ufficio tecnico dell’Uod ciclo integrato delle acque della Regione Campania ingegnere Rosario Manzi promosso dal consigliere di maggioranza Vincenzo Santangelo per discutere della questione del raddoppio del collettore ex Casmez.

«Acquisiremo tutte le informazioni utili sulla vicenda per essere nelle condizioni di poter fare richieste mirate al presidente della Regione Vincenzo De Luca – a dichiararlo è il consigliere regionale di Italia Viva Vincenzo Santangelo -. Tenuto conto che, negli ultimi anni, su questa vicenda si è fatta tanta propaganda, ma poca sostanza, è giusto, prima di sparare nel mucchio, capire dove colpire. L’intervento del collettore va inserito nel piano d’ambito dell’Eic, ente che, pur avendo una rappresentanza territoriale, non è stato mai interpellato da nessuno. E’ per questo che sono in attesa di una convocazione da parte del presidente dell’Eic dopo la mia richiesta ufficiale d’incontro».

Va ricordato che emendamenti alla manovra di bilancio regionale possono essere presentati entro venerdì 18 alle 12, oppure un’ora prima della seduta di consiglio in cui si discuterà la manovra. Santangelo, alla luce di queste scadenze, intende prima acquisire informazioni per poi, eventualmente, presentare uno specifico emendamento per il quale sono stati già allertati i tecnici di riferimento.