Lavoro, Cantalamessa: “Mancano politiche serie. Ministri meridionali più presi dalle poltrone”

“Sempre più drammatici i numeri dell’ ISTAT sul mondo del lavoro. In Campania, a causa di un Governo assente e di ministri impegnati solo a tenersi la poltrona ed ad aumentare l’assistenzialismo, gli occupati sono solo il 37,3% della popolazione dai 15 anni in sù. Nel Mezzogiorno, sul tema del lavoro, i governi di sinistra hanno prodotto politiche inefficaci e zero strategia per lo sviluppo industriale. In particolare il Conte-bis, al Sud non pervenuto”. Così il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa.