Aversa. Bollettino covid e aggiornamento situazione buoni spesa

“Il bollettino odierno dell’Asl fa registrare 22 guariti e 6 nuovi positivi per cui ad Aversa ci sono 554 casi attivi di Covid-19. Un calo significativo se si considera che ad inizio mese eravamo a 922”. Così il sindaco Golia.

“Oggi la giunta ha approvato la delibera per l’avvio dell’iter di distribuzione dei buoni spesa. Gli uffici a stretto giro pubblicheranno l’avviso pubblico. Cambiano i requisiti di accesso e le modalità di gestione. La domanda dovrà essere fatta in via telematica e in caso di bisogno ci sarà il supporto del Nucleo Emergenza Sociale della Protezione Civile. Il buono, per chi è in possesso dei requisiti Isee stabiliti, è di 150 euro per chi vive da solo. L’importo sarà incrementato progressivamente con l’aumentare del nucleo familiare fino ad un massimo di 500 euro per le famiglie di 5 o più persone. Le attività commerciali che hanno partecipato alla prima fase dei buoni spesa potranno decidere se accettarli o meno mentre per alimentari e e generi di prima necessità l’accreditamento sarà sempre possibile”.