Attuazione piano politiche sociali e problematiche relative funzionamento Ambito C6: interrogazione di Uniti per Cesa

I Consiglieri comunali di Uniti per Cesa Ernesto Ferrante, Carmine Alma, Amelia Bortone e Maria Verde hanno presentato una interrogazione ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con richiesta di risposta scritta avente come oggetto l’Attuazione Piano di Politiche sociali e problematiche relative al funzionamento dell’ambito socio-sanitario C6 (ne fanno parte i comuni di Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Succivo e Teverola di cui Aversa è Comune Capofila).

Ecco il testo integrale dell’interrogazione:

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare ‘Uniti per Cesa’,

PREMESSO

– che i servizi erogati dall’ambito C6 riguardano categorie di persone particolarmente disagiate e meritevoli di peculiare attenzione da parte di chi riveste il ruolo di amministratore pubblico;

– che da organi di stampa si è appreso di problematiche relative alla presentazione del Piano Sociale di Zona con ritardi inerenti la data di trasmissione alla Regione Campania;

– che, sempre da organi di stampa, si apprende della redazione di un bando da parte del Comune di Aversa (Comune capofila dell’ambito C6) per l’assunzione di tre dirigenti per anni tre, i cui costi ricadranno interamente sull’ufficio d’ambito.

Tanto premesso, in qualità di consiglieri comunali, non avendo avuto notizie dello stato di attuazione delle procedure poste in essere, e non avendo documentazione relativa a i verbali di riunione dell’ambito C6, con la presente:

CHIEDONO

di conoscere lo stato dei lavori in merito alla presentazione del Piano Sociale di Zona nei limiti temporali stabili per l’approvazione;

di essere relazionati sull’attuazione dei progetti e sulle difficoltà esistenti per la costituzione dell’ufficio d’ambito e l’individuazione del coordinatore;

di avere copia dei verbali di riunione dell’ambito C6;

di avere copia del bando per l’assunzione di tre dirigenti;

Cesa (CE) Lì 15/12/2020

I Consiglieri comunali

Ernesto Ferrante

Carmine Alma

Bortone Amelia

Verde Maria