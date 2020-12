Tim, Vodafone e Wind3 rispondono all’appello della ministra Pisano: “Giga gratis per Natale”

Le compagnie telefoniche Vodafone, Tim, WindTre, hanno risposto all’appello lanciato dalla ministra all’Innovazione Paola Pisano: la sera del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre i giga saranno gratis.

La responsabile dell’Innovazione aveva chiesto di consentire videochiamate gratuite il 24 e il 25 per sentire i propri cari lontani permettere loro di restare in contatto con i familiari, rispettando al contempo le disposizioni del Governo per limitare i contagi da Coronavirus.

Vodafone – si legge nella nota – offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre. In una nota anche Tim fa sapere che negli stessi orari e nelle stesse date ha accolto con favore l’iniziativa lanciata dalla ministra; sulla stessa scia WindTre che offrirà ai propri clienti giga gratuiti dalla mezzanotte del 24 dicembre e per l’intera giornata di Natale.