Frosinone. Lega della Terra lancia la campagna ‘Compra Italiano – Difendi l’economia nazionale’

Anche in provincia di Frosinone, l’associazione di categoria Lega della Terra, con degli striscioni esposti nei punti di maggior visibilità, lancia la campagna “Compra Italiano – Difendi l’economia nazionale”.

Lo scopo di questi striscioni è di invogliare i cittadini a non contribuire all’arricchimento di multinazionali e grandi catene di supermercati, ma di favorire, specie in agricoltura, l’acquisto di prodotti locali.

“Abbiamo sempre sostenuto il compra Italiano con varie iniziative – dichiarano i portavoce dell’associazione – Ma, in questo periodo particolare, abbiamo intensificato le attività per incentivare le persone a contribuire alla difesa dell’economia nazionale comprando e sostenendo il prodotto 100% Italiano. Ormai è consuetudine utilizzare piattaforme on line come Amazon per qualsiasi tipo di acquisto, questo a discapito delle piccole aziende che vengono così schiacciate dalla strapotenza del colosso statunitense, o sono costrette a piegarsi alle condizioni imposte da Amazon per poter continuare a vendere. Eppure, ci sono centinaia di migliaia di aziende, anche agricole e agrolimentari, che vendono on line da anni e sono completamente Italiane. Quindi noi invitiamo gli Italiani ad acquistare presso i negozi e le aziende Italiane e, qualora fosse necessario, ad informarsi su quali di queste aziende vendono anche su internet. Solo così possiamo contribuire alla salvezza dell’economia nazionale.”