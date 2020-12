Aversa. ‘Scuola per tutti’, 100mila euro di libri e tablet per gli studenti dello Jommelli

Si chiama “Scuola per tutti” il progetto PON, autorizzato e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, che consentirà agli studenti che frequentano il Liceo Jommelli di Aversa di ricevere libri, dizionari e tablet come supporto per l’attività didattica. Il finanziamento, circa 100mila euro, è stato reso possibile grazie all’attività di progettazione dello staff della dirigente scolastica Rosa Celardo (in particolare Ettore Passarelli).

Già la scorsa settimana gli studenti che ne hanno fatto richiesta (circa 90) hanno ricevuto i manuali scolastici in adozione, mentre nei prossimi giorni saranno consegnati 150 tablet. Acquistati e catalogati anche nuovi volumi per la biblioteca scolastica (in particolare opere monografiche e classici della filosofia).

“E’ un progetto a cui tengo particolarmente – ha spiegato la ds Celardo – perché la crisi pandemica ha acuito le situazioni di povertà educativa. La scuola non può essere un’istituzione neutrale rispetto ai bisogni del territorio, ma deve garantire a tutti gli studenti pari opportunità e rendere sostanziale il diritto allo studio. Il coronavirus ha certamente messo a dura prova il sistema scolastico, ma anche molte famiglie che stanno affrontando difficoltà economiche impreviste. Oggi a queste famiglie diamo una risposta concreta”