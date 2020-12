L’annuncio di Roberto Fiore: “Addio Forza Nuova, confluiamo in Italia Libera”

Forza Nuova dà l’addio alla politica e scompare dalle schede elettorali, anche se prosegue ‘come movimento rivoluzionario’. A darne l’annuncio lo storico segretario Roberto Fiore dalle pagine dell’Adnkronos che annuncia l’adesione al progetto di Italia Libera con Carlo Taormina, no mask ed ex M5S.

“Forza Nuova viene da un periodo di grande attività – spiega Fiore -. E’ stata protagonista della lotta contro la dittatura sanitaria con azioni eclatanti, incisive e nelle ultime settimane con la protesta in tutta Italia, da Catanzaro a Palermo, da Verona, Napoli e Roma. Abbiamo un programma di 8 punti iniziato nel ’97 che finirà chissà quando – continua l’ex europarlamentare -. FN è il movimento della rivoluzione, oggi però entriamo a far parte di un’unica grande squadra come Italia Libera perché capisce che da sola non può vincere l’ostacolo della dittatura sanitaria: è necessario allearsi con tutte forze per la difesa delle libertà concrete. Il nostro programma prosegue, ma ragioni di pragmatismo ci vogliono alla testa di un movimento più grande capace di raggiungere gli obiettivi prefissati”.