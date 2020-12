‘Svuota Cantine’ ad Aversa, buona la prima

Grande successo questa mattina per la prima delle 3 giornate previste (solo per il momento) per l’iniziativa denominata “Svuota Cantine”.

“L’amministrazione Golia, dichiarano i Consiglieri di maggioranza nonchè membri della Commissione ambiente Andreozzi e Girone, grazie all’instancabile lavoro dell’assessore all’ambiente Elena Caterino, ha dato vita a questa iniziativa, in collaborazione con la ditta di igiene urbana, affinché i cittadini potessero conferire le tipologie di rifiuti indicate nella locandina pubblicitaria, vista anche la temporanea indisponibilità dell’isola ecologica di via dei Cappuccini oggetto di indifferibili lavori di riqualificazione prima di poter esser nuovamente riaperta al pubblico”.

“L’iniziativa, continuano i consiglieri, è pensata proprio per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e non fornire facili assist agli incivili all’abbandono selvaggio degli ingombranti e siamo felici che tante persone abbiano raggiunto la sede della prima tappa”.

“Infine, concludono, daremo vita ad una massiccia campagna informativa circa le modalità di un corretto conferimento nell’ottica di aumentare le percentuali di raccolta differenziata per migliorare la quale sono previste anche delle agevolazioni tributarie per i cittadini che adottano comportamenti virtuosi”.

“Alla fine di questa intensa giornata è doveroso un ringraziamento a loro, agli operatori ecologici, che stanno lavorando incessantemente al mio fianco nonostante il freddo e la pioggia, per rendere decorosa la nostra amata città”, fa sapere l’assessore Caterino.