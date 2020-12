Caserta. Nel 2021 nuova sede provinciale per Italia Viva

I Coordinatori Provinciali, Carmen de Rosa e Peppe Altieri proseguono sulla strada della strutturazione ed organizzazione del partito sull’intera provincia.

A tal proposito istituiscono la Cabina di Regia Provinciale che avrà il compito, insieme ai coordinatori, di progettare idee per lo sviluppo del nostro territorio e dare risposte alla gente e alle imprese, soprattutto in un momento critico e difficile come quello attuale. Saranno organizzati tavoli tematici che prenderanno in carico le problematiche e le necessità per la ripresa economica pertendo dall’ utilizzo nel migliore dei modi, dei fondi che l’Europa metterà a disposizione per la ripresa del Paese post covid.

Sono chiamati a farne parte gli Uomini e le Donne che si sono impegnati in prima persona durante l’ultima campagna elettorale regionale, affinchè continuino, con il loro impegno, il loro lavoro e la passione per la buona politica a rappresentare Terra di Lavoro e tutte le persone che hanno confidato nella loro esperienza e nelle loro competenze .

La Cabina di Regia Provincia di Caserta è composta, insieme all’Assessore Regionale, al Consigliere Regionale, ai Consiglieri Provinciali ed al capogruppo del Comune Capoluogo; da: Pasquale Antonucci, Bernarda De Girolamo, Filippo Fecondo, Luigia Martino, Pietro Smarrazzo, Adriano Telese, Raffaella Zagaria.

Il nuovo anno si inaugurerà con l’apertura della sede provinciale in Caserta alla via Picazio, 1.