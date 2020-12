Basket. In Serie B spicca il match Scandone Avellino – Pozzuoli

Dimenticare Rieti. E’ questo l’obiettivo principale in casa Virtus Bava Pozzuoli, che da giovedì si è preparata in vista del derby in programma questa domenica (ore 18) al Pala Del Mauro contro la Scandone Avellino.

"A Rieti abbiamo giocato bene per metà gara, poi, purtroppo c'è stato un nostro calo e abbiamo cominciato a subire la loro esperienza – ha dichiarato Sasha Kushchev, pivot della compagine puteolana -. Rieti è una formazione composta da gente di categoria che ha giocato anche in serie A, non era semplice ma questo ko ci serve per maturare in vista del proseguo della stagione". Il 30enne centro gialloblù con Mavric e Mehmedoviq forma il reparto lunghi del roster flegreo.

“A Pozzuoli mi trovo benissimo, peccato solo per la pandemia che non mi permette di poterla vivere meglio, anche perché per tutta la settimana penso solo agli allenamenti e torno subito a casa – continua Kushchev -. La nostra squadra ha grandi potenzialità, siamo un gruppo ben coeso e ci troviamo bene sia sul parquet che fuori. Dobbiamo ancora migliorare tante cose e lo stiamo facendo giorno dopo giorno. Il nostro punto di forza? Deve essere, senza dubbio, il gioco in velocità come abbiamo dimostrato nelle ultime uscite“. Questa domenica c’è il match con la Scandone Avellino, che ha vinto due gare nelle prime due giornate di campionato. “E’ un derby, percui, non è una partita facile – conclude il lungo puteolano -. Affrontiamo un roster con tanta fisicità. Noi proveremo a fare il nostro gioco per cercare di vincere e portare e casa i due punti“. Ex di turno nelle fila flegree è l’ala grande Emin Mavric, che ha giocato ad Avellino nella stagione 2017-’18 in serie A1.

ROSTER E ARBITRI

SCANDONE AVELLINO: Brunetti, Marzaioli, Riccio, Sousa, Costa, Mazzarese, Monina, Ragusa, Mraovic, Galipo, Genovese, Ani. All. De Gennaro

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Balic, Gaye, Mehmedoviq, Kushchev, Savoldelli, Lurini, Mavric, Caresta, Testa, Birra, Bordi, Spinelli. All. Gentile

ARBITRI: Guarino e Palazzo di Campobasso

MEDIA

La gara tra Scandone Avellino-Virtus Bava Pozzuoli sarà trasmessa in DIRETTA dalle ore 18 su LNP PASS della Lega Nazionale Pallacanestro.

AMARCORD

La Virtus Bava Pozzuoli ritorna a giocare una gara ufficiale al Pala Del Mauro contro la Scandone Avellino dopo ben 22 anni. Era, infatti, l’11 ottobre del 1998 quando l’allora Puteoli Basket rese visita alla compagine irpina anche in quel caso per la terza giornata d’andata però della serie A2 stagione 1998-1999. I gialloblù s’imposero per 71-65 al termine di una gara molto combattuta. In evidenza tra le fila puteolane Bill Jones, autore di una doppia doppia con 21 punti, 12 rimbalzi e 29 di valutazione. Importanti furono anche le prove di Charles Smith, Gianluca Lulli e Mike Richmond, quest’ultimo andò a referto con 9 punti e 8 rimbalzi. Nelle fila irpine, invece, si distinsero l’ex Claudio Capone, Cristiano Grappasonni e Thomas Jordan. Una curiosità: sulla panchina puteolana come vice di Manuel Scotto sedeva Mariano Gentile che, poi, fu successivamente il secondo anche di Roberto Carmenati, e che questa domenica guiderà in panchina le aquile puteolane. Di seguito il tabellino completo di quella gara:

SCANDONE AVELLINO-SERAPIDE POZZUOLI 65-71

SCANDONE AVELLINO: Capone 17, Esposito 8, Bazzucchi ne, Grappasonni 12, Borneo ne, Veccia ne, Gibala, Samuels 9, Brewer 5, Jordan 14. All. Bartocci

SERAPIDE POZZUOLI: Guerra 7, Lulli 11, Faggiano 5, Rombaldoni 7, Lubrano ne, Simioli ne, Navarrete ne, Richmond 9, Jones 21, Smith 11. All. Scotto