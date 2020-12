Il carrello del sorriso: iniziativa solidale e inclusiva ad Aversa

Sabato 12 dicembre 2020 ad Aversa le due sedi dei supermercati Pellicano, in via Atellana n. 125 e in via Arturo Garofano, n. 120, dalle ore 8:00 alle 14:00 e poi nel pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00, saranno sede dell’importante iniziativa di solidarietà “Il carrello del sorriso”. Chi andrà a fare la spesa potrà acquistare e aggiungere nel carrello solidale messo a disposizione generi alimentari di prima necessità per le esigenze delle famiglie in difficoltà seguite da Liburia Felix che con l’Associazione Liternum Domitia Running è la promotrice ad Aversa dell’iniziativa organizzata da Bethel Italia.

Alla giornata di beneficenza parteciperanno con il loro sostegno solidale le volontarie dell’Associazione aversana “Artedonna ETS”. Ciascuno potrà decidere a proprio piacimento l’importo della propria spesa solidale, la cosa importante è donare col cuore tenendo presente l’obiettivo: “donare un sorriso” a chi lo ha perso. I prodotti consigliati nella lista per la spesa solidale sono i seguenti: olio, zucchero, latte a lunga conservazione, pelati, passata di pomodoro, dado per brodo, farina, lievito, tonno e carne in scatola, legumi in scatola, caffè, biscotti, merendine, acqua, bibite, pan carrè, succhi, pasta, riso, taralli, sale, fette biscottate, cacao in polvere, orzo in polvere, sughi pronti in scatola, alimenti per l’infanzia, latte in polvere, omogeneizzati, pannolini e salviettine, tovaglioli, rotoloni di carta, bicchieri e piatti fondi/piani monouso, dentifricio, shampoo, bagnoschiuma, spazzolino, sapone mani, carta igienica.

La spesa solidale raccolta il giorno 12 dicembre 2020 sarà distribuita porta a porta alle famiglie in difficoltà nei giorni 20 e 21 dicembre 2020.

L’iniziativa “Il carrello del sorriso” promuove anche le pari opportunità, l’uguaglianza e l’inclusione sociale: alle varie attività associative future, già in programma, parteciperanno anche volontari di origine nord africana e nigeriana con i quali Liburia Felix a partire da gennaio 2021 attiverà una serie di servizi in ambito amministrativo, legale, linguistico, formativo e di avvio al lavoro.

A partire dai primi mesi dell’anno 2021 sarà attivo anche il nuovo banco alimentare gestito direttamente da Liburia Felix che sarà a disposizione delle famiglie in difficoltà e delle associazioni che ne faranno richiesta per iniziative di solidarietà.

Appuntamento allora ai “carrelli del sorriso” presso i supermercati Pellicano di Aversa il 12 dicembre 2020!