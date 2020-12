Aversa. D’Angelo: “Dalla sinistra, penoso tentativo di spartizione incarichi e poltrone: si ponga fine a questo stillicidio”

“Stiamo assistendo nella nostra città al teatrino ignobile dell’agonia dell’Amministrazione Comunale. Ci troviamo di fronte ancora una volta, come ormai ci ha abituato la sinistra, al triste e penoso tentativo di spartizione di incarichi per mantenere le poltrone. Io non ci ho mai creduto ma spero sempre in uno scatto di coerenza e di orgoglio che faccia riporre finalmente lo zainetto rosso dei sogni e ponga fine a questo stillicidio, insostenibile per una città multiproblematica come la nostra”. Così Carmen D’Angelo, coordinatrice cittadina della Lega Salvini premier – Aversa.