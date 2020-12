Claudio Barbaro aderisce a FdI

Il senatore Claudio Barbaro ha ufficializzato il suo passaggio tra le file di Fratelli d’Italia. L’adesione è avvenuta ieri al Senato.

“Una scelta valoriale e identitaria per quanto mi riguarda e un importante riconoscimento da parte di Giorgia Meloni che ha avuto il merito di ricostruire la destra in Italia – dice Barbaro -. A volte in politica non servono tante parole. Ieri ho firmato l’adesione al gruppo parlamentare di Fdi al Senato. Un ritorno a casa per me gradito e apprezzato da tanti amici che si sono spesi in questa direzione. Perché? Semplicemente perché quando la foresta chiama si torna a casa! Inoltre, il mio passaggio a Fdi restituisce ad Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), di cui sono Presidente, una collocazione più naturale per un Ente di promozione sportiva storico che ha già svolto la sua attività in favore dello sport con Alleanza Nazionale”.

“Benvenuto al Senatore, persona da sempre amica del Matese e soprattutto uomo di destra”, fa sapere il dirigente regionale del tesseramento di Gioventù Nazionale Gianmarco della Paolera. “È’ con enorme piacere che apprendo del passaggio del Sen. Claudio Barbaro al gruppo di Fratelli d’Italia, per lui, con il quale ho condiviso battaglie politiche e percorsi nel mondo associazionistico, non si tratta di un approdo ma di un ritorno a casa. Bentornato Claudio!”, afferma il coordinatore provinciale di FdI a Caserta Marco Cerreto.

Classe 55, Barbaro è un politico e dirigente sportivo italiano. Deputato dal 2008 al 2013, dal 2018 è senatore della Repubblica Italiana. Dal 1995 è militante MSI e poi AN. Alle elezioni politiche del 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Marche, nelle liste del Popolo della Libertà. Alla Camera è stato membro della VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione).

Il 30 luglio 2010 segue Gianfranco Fini nella scissione del Popolo della Libertà, aderendo dunque a Futuro e libertà per l’Italia. Alle elezioni politiche del 2013 è ricandidato alla Camera dei Deputati, nelle circoscrizione Marche, nelle liste di Futuro e Libertà, ma non viene rieletto in Parlamento, in quanto il partito non elegge alcun parlamentare.

Dall’aprile 1994, Presidente dell’ASI – Alleanza Sportiva Italiana – Ente di Promozione Sportiva.

Nel 2015 aderisce al neonato movimento di Gianni Alemanno Azione Nazionale, che nel 2017 confluirà nel Movimento Nazionale per la Sovranità. Grazie all’accordo elettorale tra il suo partito e la Lega, alle elezioni politiche del 2018 viene eletto al Senato della Repubblica, nella circoscrizione Campania, come capolista leghista nel collegio plurinominale Caserta-Avellino-Benevento. Nell’ottobre del 2020 abbandona la Lega in disaccordo con il partito per le sue posizione sull’associazionismo sportivo e aderisce al Gruppo Misto. Nel dicembre 2020 abbandona il Gruppo Misto e aderisce a Fratelli d’Italia.