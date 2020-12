Caserta. Approvata la progettazione esecutiva del piano di forestazione

Con decreto presidenziale n. 304 del 9 Dicembre 2020, la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione esecutiva del Piano di Forestazione anno 2020, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Campania FSC 2014-2020. Il progetto fa riferimento a lavori da eseguire in amministrazione diretta a mezzo O.T.I. – II° stralcio, per un importo complessivo di euro 450.700,00, a valere sui fondi regionali.

“Anche in questo particolare e delicato momento storico che stiamo vivendo – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – proseguiamo con la massima attenzione nella politica di salvaguardia e tutela del patrimonio boschivo del territorio provinciale attraverso un programma di interventi specifici che prevedono una molteplicità di attività di prevenzione, di manutenzione e di messa in sicurezza di aree verdi”.

Entrando nel dettaglio, l’intervento rientra nel progetto di investimenti dell’infrastruttura forestale regionale e prevede una molteplicità di attività a tutela e salvaguardia dei boschi, tra le quali la messa in sicurezza dei boschi e dei rimboschimenti, operazioni silvo-colturali per la diminuzione del carico combustibile e completamento della manutenzione alla viabilità e sentieristica per la difesa dei boschi dagli incendi, manutenzione delle piccole opere di presidio idraulico per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni di Arienzo, Caserta, Castel Morrone, Carinola, Francolise, Falciano del Massico, Mondragone, Pietravairano, Pignataro Maggiore, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca, Vairano Patenora.