Aversa. Cannavale: “PD come l’Arco dell’Annunziata: a due facce”

“Le due facce del PD sono: una falsa e l’altra di bronzo, si perche’ se e’ vero che dopo tutto quello che abbiamo visto, letto e sentito, negli ultimi giorni, si inizia a parlare di riappacificazione, a me viene lo schifo di tutto, significa che la sceneggiata e’ servita solo per dare un segnale al sindaco che non e’ lui che comanda, ma le varie anime che fanno capo ai nuovi conquistatori stranieri, che forti dei voti presi si contendono aversa come trofeo conquistato e noi ancora una volta subiamo l’assalto alla citta’ da parte degli stranieri”. Così l’esponente aversano di FdI, Pino Cannavale.

“Dopo che si sono cantati peste e corna, oggi dopo una bella dose di calmanti, si sono calmati e gia’ danno segnali di distensione, ma le accuse, le richieste di decapitare assessori e dirigenti e i manifesti affissi in citta’, rimangono e se domani ritorna tutto come prima, noi ci chiediamo, come mai dopo tutto quello che si sono vomitati addosso, ritornano a vivere nella stessa casa come se nulla fosse e tu sindaco, come fai a ritornare insieme a quelle persone che avete definito dei traditori, chiedendone la testa? vorrei tanto sapere quale porzione magica, state preparando, per far perdere la memoria a tutti e ritornare indietro nel tempo, quando facevate credere che erano tutti fiori e rose? Io non ci credo, per me e’ impossibile, che dopo tutto quello che e’ successo, si possa ritornare a vivere sotto lo stesso tetto come se nulla fosse, ci vuole veramente una faccia tosta a presentarsi in consiglio comunale e fare finta di niente, trovare le motivazioni per una clamorosa marcia indietro e’ veramente difficile e imbarazzante, forse era meglio, non fare uscire fuori tutte le schifezze che vi siete cantati a vicenda e far credere agli aversani, che va tutto bene”.