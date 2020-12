Cesa. Proroga sospensione didattica in presenza

Il sindaco Enzo Guida ha firmato una ordinanza di proroga della sospensione della attività didattica in presenza sino al prossimo 22 dicembre, per cui il ritorno in classe è previsto dopo le festività natalizie. La chiusura riguarda gli istituti pubblici, privati e paritari. Con la medesima ordinanza sono stati dettati anche i criteri per una eventuale riapertura.

Nella ordinanza si legge che “per le scuole del territorio, pubbliche, private e paritarie, nel rispetto delle ordinanze della Regione Campania, sarà possibile effettuare la didattica in presenza, previa autorizzazione del Comune, in deroga alla presente ordinanza sindacale, a condizione che sia fornita prova della effettuazione di uno screening, per la ricerca del Covid19, su tutti gli alunni interessati alla didattica in presenza, sui genitori e sul personale docente e non docente a contatto con gli indicati alunni”.