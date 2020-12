Trentola Ducenta. Bollettino covid, fiera settimanale e scuola

“Aggiornamenti sulla situazione pandemica della nostra Città: gli attuali positivi complessivi a 306. La gran parte di queste persone sono asintomatiche e ci auguriamo per ciascuna una pronta negativizzazione. Il pensiero va anche alle persone ricoverate presso gli Ospedali del territorio: a loro auguriamo una repentina e definitiva guarigione con il ritorno alle proprie case, tra i propri affetti. Non perderò mai occasione di ricordare anche le 6 persone decedute. Il dato che ci conforta è il numero dei guariti che è salito a 626. Un dato, quest’ultimo, che ci fa ben sperare in una ulteriore e definitiva riduzione dei contagiati. Da parte di ciascuno di noi, ritengo, che non si possa abbassare il livello di attenzione e continuare a rispettare, se possibile, ancora più attentamente tutte le indicazioni che ci sono state fornite dagli esperti in materia”. Così il sindaco Apicella.

“In considerazione di questo rallentamento, nelle prossime ore disporrò, con apposita ordinanza, la riapertura della fiera settimanale fidando tanto nella capacità degli operatori quanto degli acquirenti di evitare nel modo più assoluto situazioni di assembramento, di tenere sempre la mascherina che ben copra la bocca quanto il naso ed il frequente utilizzo di sostanze sanificanti. Vi informo anche che nelle prossime ore firmerò l’ordinanza con cui dispongo l’ulteriore chiusura delle Scuole Pubbliche Statali di ogni ordine e grado fino al 22 dicembre. Le Scuole Paritarie potranno riprendere l’attività dal prossimo 10 dicembre in considerazione dell’esiguo numero di alunni che frequenta le singole strutture locali interessate, dove molto più realizzabile sarà l’osservanza del distanziamento e delle altre norme anti virus. Confido, come sempre, nella massima collaborazione di tutti voi”.