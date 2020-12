Teverola. Sabato secondo appuntamento per gli ingombranti drive-in

Si terrà sabato 12 dicembre, dalle ore 8 (fino ad esaurimento della disponibilità di deposito) sempre nell’area mercato in via Roma – I traversa, il secondo appuntamento degli ingombranti drive-in. Basterà recarsi con l’auto ed esibire il documento di riconoscimento. Sarà possibile depositare solo elettrodomestici (MAX 1 PEZZO se si tratta di elettrodomestici di grandi dimensioni come frigorifero, cucina, lavatrice; MAX 3 PEZZI se gli elettrodomestici sono piccoli, come una macchinetta elettrica del caffè, un computer, una stampante, un telefono cellulare, una piccola tv, un microonde, un fornetto. Per le pile esauste andranno messe in una busta. Non sarà possibile depositare ingombranti come mobili o materassi.