Casaluce. Bollettino covid e aggiornamento situazione scuola

“L’ASL ha comunicato la positività di nostri 7 concittadini, mentre 9 persone positive al covid-19 sono completamente guariti. Sono 112 i casi positivi al tampone SARS COV2. Il Sindaco, domani, firmerà l’ordinanza di proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre, ciò per evitare un “ipotetico” aumento dei contagi considerato che le scuole sono un luogo di aggregazione dove è difficile rispettare il distanziamento interpersonale”. Così il vicesindaco Carmela Incertopadre.

“Ricordo che oggi sono stati chiusi i termini di presentazione delle domande di buoni spesa per emergenza covid e a breve verranno erogati. Viviamo una situazione non facile, per questo è necessario e obbligatorio per tutti noi rispettare scrupolosamente le regole di contrasto alla diffusione del contagio. Confido nel senso di responsabilità di tutti,la situazione è ancora molto delicata e il rischio c’è quindi non bisogna abbassare la guardia. Il Sindaco e l’amministrazione tutta augura ai nostri concittadini di guarire e ristabilirsi al più presto”.