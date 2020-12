Casal di Principe. Sindaco proroga chiusura scuole

“Ho oggi firmato l’Ordinanza che proroga la chiusura delle scuole fino al giorno 22 Dicembre. Numerosi genitori mi avevano contattato preoccupati che una riapertura, a ridosso delle festività natalizie, potesse mettere a rischio l’andamento per ora positivo del contagio. Molti non avrebbero comunque mandato i propri figli a scuola, e questo avrebbe compromesso la didattica per i numerosi che si sarebbero assentati, per i quali le attività formative non sarebbero state più né in presenza né a distanza. Se nelle prossime settimane il contagio continua a scendere, a Gennaio potranno riprendere tutte le attività scolastiche in sicurezza”. Così il sindaco Natale.