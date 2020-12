Aversa. Parte l’iniziativa ‘Svuotacantine’

“Tre le giornate di sensibilizzazione per portare avanti l’opera di informazione e di diffusione di una sana cultura ambientale. L’obiettivo è quello di promuovere e incrementare la raccolta differenziata, offrendo agli utenti un’ulteriore opportunità per “disfarsi” di ingombranti con il ritiro in loco”. Così l’assessore all’ambiente, Elena Caterino.

“Abbiamo scelto tre zone della città per dare a tutti i cittadini l’opportunità di partecipare all’iniziativa. Si specifica che saranno ritirati solo rifiuti ingombranti e non rifiuti RAEE (televisori, computer, ecc) per i quali sarà organizzata un’altra iniziativa. Ricordiamo intanto che è possibile prenotare il ritiro a domicilio contattando il call center ai numeri verde: 800193750 (da utenza fissa) oppure 081/18529552 (da utenza mobile)”.