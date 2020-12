Covid, ‘Parete paragonata a Codogno’, sindaco Pellegrino contro articolo di Maurizio de Giovanni

“Sento il dovere di fare chiarezza relativamente all’articolo apparso ieri sul Corriere a firma di Maurizio de Giovanni. Sono certo che le inesattezze in esso contenute siano frutto di un abbaglio perché non è in discussione la sua buona fede e neanche la sua onestà intellettuale. Probabilmente avrà letto un mio post di qualche giorno fa riportato anche da alcuni giornali ma stravolgendone i contenuti”. Così il sindaco di Parete, Gino Pellegrino.

“Parete è stata impropriamente paragonata a Codogno, a Vo’ Euganeo, Arzano, Ariano Irpino. Eppure il numero di contagi massimo raggiunto nella nostra cittadina è di 180 persone e rappresenta solo l’1,5% della popolazione (12.000 abitanti). Si tratta dunque di un valore ben lontano dal “30% di positività al COVID” che leggiamo nell’articolo. Dai dati forniti dall’ASL, Parete è, tra i 19 dell’Agro Aversano, il comune che ha avuto un rapporto contagiati/popolazione più basso in assoluto. Tuttavia, se anche così non fosse stato, non comprenderei comunque il titolo: “La sconfitta di Parete”. Per rispetto della mia comunità che come altre sta vivendo momenti di dolore, preoccupazione e tensione; per rispetto dei miei concittadini, delle attività produttive e gli operatori commerciali che stanno tenendo un comportamento esemplare nonostante il difficile momento dovevo precisare: siamo combattenti, non sconfitti. Mi auguro per il futuro un maggiore approfondimento prima di pubblicare un articolo del genere. Non abbiamo bisogno di allarmismi ingiustificati”.