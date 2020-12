Confeziona ‘dosi’ nel garage: spacciatore arrestato con droga e munizioni

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Enrico Fermi a Cardito un giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si è dato alla fuga.

I poliziotti l’hanno rintracciato in via G. Candido all’interno del cortile della sua abitazione e l’hanno trovato in possesso di 165 euro, di un involucro con 6 grammi circa di cocaina, di tre buste contenenti marijuana per un peso di circa 126 grammi e di altre 24 bustine della stessa sostanza per un peso complessivo di 25 grammi.

Inoltre, nel garage in uso all’uomo, sono stati sequestrati 79 proiettili di vario calibro, 3 bilancini, numeroso materiale per il confezionamento della droga e un monitor collegato ad un sistema di video sorveglianza.

Antonio Florio, 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione abusiva di munizioni e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.