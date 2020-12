Caccia e pesca, Zinzi – Pierro: “In zona arancione, riprendere attività”

“La Campania segua l’esempio della Regione Toscana che in zona arancione ha autorizzato la possibilità per i cacciatori di esercitare l’attività venatoria non solo sul territorio del proprio comune di residenza, ma all’interno dell’ATC di residenza venatoria e delle aziende faunistico venatorie e altri istituti al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio. In Toscana è semaforo verde anche per le attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale. Da domani mattina urge un confronto sul tema per consentire il regolare svolgimento dell’attività. Chiediamo al presidente De Luca e l’assessore Caputo di chiarire finalmente la posizione della Regione Campania riguardo alle rivendicazioni delle Associazioni venatorie e dei tanti appassionati di pesca sportiva”. Così nella nota stampa i consiglieri regionali Attilio Pierro, componente della Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca e Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in Regione Campania