Teverola. ‘Giornata ritiro ingombranti’: buona la prima

“Grazie all’iniziativa adottata, questa mattina con gli operatori addetti, sono stati conferiti nell’area individuata (cioè quella dove si svolge la fiera settimanale) quintali e quintali di ingombranti. Grazie ai tanti cittadini della collaborazione e del senso civico dimostrato ma soprattutto grazie ai nostri operatori ecologici, ai Vigili Urbani e l’Associazione Nazionale Carabinieri”. Lo dichiara l’assessore alle politiche ambientali, Alfonso Fattore.

“Importante segnalare che si è provveduto anche al recupero degli ingombranti abbandonati su strada da ancora troppe persone incivili, irrispettose dell’ambiente e dello sforzo delle istituzioni di tenere pulite strade e luoghi comuni. Noi non ci arrendiamo di fronte a questi scellerati e, come già comunicato, abbiamo incrementato anche i mezzi di controllo e il sistema di videosorveglianza. Saranno multati tutti coloro che senza alcun grado di civiltà sversano per strada e in luoghi dove è vietato. Non ci saranno sconti per nessuno. Al momento gli operatori sono ancora a lavoro per pulire l’area di raccolta e rimettere tutto a posto. Per le prossime giornate cercheremo di organizzare ancora meglio, specie per quanto riguarda le modalità di conferimento e il quantitativo di rifiuti da consegnare”.