Napoli Basket, Sacripanti verso Tramec Cento: “Giochiamo per migliorarci”

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta , nella gara valevole per la terza gara del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, match della sesta giornata del Campionato, la Tramec Cento.

Il match si giocherà domani, domenica 6 dicembre, alle 18,00, al PalaBarbuto, a porte rigorosamente chiuse.

Non sarà della partita Josh Mayo. Il play americano è ancora indisponibile a causa dell’infortunio muscolare rimediato in allenamento alla vigilia della gara con l’EuroBasket Roma.

L’unico ex della gara sarà Brandon Sherrod. Il Pivot della Tramec ha giocato con la maglia della Gevi Napoli Basket nella scorsa stagione.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Alfio Daniele Foti (Vittuone), Andrea Longobucco (Ciampino) e Luca Bartolini (Fano)

Dichiarazione Coach Sacripanti: “Abbiamo svolto una settimana di allenamento in continuità, senza particolari difficoltà fisiche. Josh Mayo ha svolto lavoro individuale, seguito dallo staff medico. Non sappiamo quando tornerà a disposizione, non vogliamo assolutamente affrettare i tempi. La settimana prossima continuerà rieducazione e scenderà in campo solo quando sarà pronto. Domani vogliamo capitalizzare la seconda partita interna consecutiva. Siamo contenti dei primi due successi, ma scendiamo in campo anche con l’obiettivo di migliorarci, partita dopo partita, per cercare di diventare sempre piu solidi, dopo un precampionato difficile. Al momento la squadra lavora sia in preparazione delle partite, sia sulla mentalità da costruire. Cerchiamo di essere piu responsabili possibili, anche con i comportamenti, per evitare possibili contagi Covid. E’ sicuramente un sacrificio, ma faremo il massimo anche sotto questo aspetto.”

Il match sarà trasmesso in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74, martedì sera 8 dicembre alle ore 22,30. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.