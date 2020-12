Covid ad Aversa, scende la curva dei positivi

2Continua la discesa della curva del contagio nella nostra città. Siamo a 756 casi attivi in virtù dei 50 guariti e dei 12 nuovi casi positivi comunicati dall’Asl”. Così il sindaco Golia.

“Oggi si celebra la Giornata mondiale del volontariato e voglio perciò ringraziare quel nucleo straordinario di volontari che si è formato nella nostra città nei mesi del lockdown e che ancora oggi svolge un lavoro egregio a supporto delle attività di assistenza in corso ad Aversa. Uomini e donne di ogni età sempre in prima linea, senza mai stancarsi che hanno dato una mano concreta a migliaia di famiglie e che oggi costituiscono il Nes, Nucleo emergenza sociale. Una macchina organizzativa di cui siamo orgogliosi e che opera in totale sinergia con Caritas, Croce Rossa, Protezione civile e tante altre associazioni. Un ingranaggio nel complesso mondo delle politiche sociali cittadine che con il paziente lavoro dell’assessore Tarantino e della Commissione Politiche sociali si è provveduto a riorganizzare in un’ottica di diritti al di fuori di ogni vecchia logica clientelare. A far si che i diritti delle persone non fossero più considerati favori”.