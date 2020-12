Aversa. eTwinnin al Conti: la scuola al passo coi tempi anche in DAD

bar, aeroporti, cinema, hotel, banca, biblioteca luoghi in cui le alunne si sono improvvisati attori ed hanno imparato l’inglese recitando dialoghi realistici negli spazi da loro creati ed abbelliti per l’occasione parlando di tolleranza, amicizia, poesia e ruolo della donna nella società con gli altri compagni di progetto europei.

La Prof.ssa Rita Civitella ha presentato il lavoro svolto dalle sue alunne constatando il miglioramento e gli effetti positivi sull’apprendimento dopo la partecipazione a eTwinning it’s my life, il tutto attraverso la condivisione dei materiali con alunni e colleghi europei coinvolgendo attivamente tutte le nazioni e inseguendo obiettivi di interazione, collaborazione e coinvolgimento attivo attraverso il potenziamento delle abilità informatiche.

La Prof.ssa Carmela Magliano, che da anni partecipa ai progetti eTwinning, relaziona sul suo ultimo progetto: “This is Me this is my city” che ha visto le alunne coinvolte nella presentazione di se stesse e del loro ambiente di provenienza attraverso foto e video destinati a confluire in un album fotografico e in vero e proprio calendario. Il prodotto finale ha visto coinvolte molte nazioni: l’Italia con il Conti, la Romania, la Polonia e la Turchia, paese fondatore di questo innovativo progetto.