Aversa. Caos gruppo consiliare PD, Santulli – D’Angelo – Danzi – Forleo: “Abuso di potere del segretario Gatto”

“Essendo venuti a conoscenza della nota in oggetto del 2/12/2020 (dove il segretario cittadino Gatto comunicava al presidente del consiglio Palmiero l’espulsione dal gruppo dei consiglieri Santulli, D’Angelo, Danzi e Forleo e contestualmente confermava la struttura consiliare coi soli consiglieri Alma – nuovo capogruppo PD – ed Angelino, ndr), regolarmente eletti nella lista del Partito Democratico; tenuto conto della Costituzione del nostro Paese; considerato il regolamento del Partito Democratico; valutato il regolamento del Consiglio Comunale; denunciano l’abuso di potere, e l’ignoranza, dei sottoscrittori della nota in oggetto il segretario Gatto ed i consiglieri Alma ed Angelino”. Così i consiglieri Paolo Santulli, Capogruppo Consiliare del Partito Democratico, D’Angelo Eugenia, Danzi Maurizio e Forleo Francesco.

“Ricordando che in Italia vige ancora la Democrazia; valutato che gli organi di disciplina del Partito Democratico sono gli unici preposti ad espellere iscritti e Consiglieri ; Considerato che il Titolo IV del regolamento Consiliare, capo IV art. 78 punto 1, recita: “ciascun gruppo procede all’elezione del proprio Capo Gruppo e ne da comunicazione entro 10 giorni al Presidente del Consiglio Comunale; comma 2 : in difetto della comunicazione è considerato capogruppo il Consigliere anziano. Tenuto conto che il Gruppo dei Consiglieri eletti nella lista del P.D. non ha ritenuto di inviare alcuna comunicazione confermando capogruppo PAOLO SANTULLI quale Consigliere anziano. Non essendo intervenuta da parte della maggioranza dei consiglieri appartenenti al gruppo alcuna richiesta di variazione, che può determinarsi solo, alla luce del regolamento, con una votazione, i Consiglieri sottoscrittori della presente, che compongono, a tutti gli effetti, il Gruppo PD in carica, scelgono di confermare il Consigliere Anziano Paolo Santulli quale Capogruppo. Valutato che quattro Consiglieri su sei, la maggioranza del PD, determina tale scelta, la S.V. può considerarla, se necessario, il frutto di una votazione, in tal modo soddisfiamo, dopo il comma 2, anche il comma 1 dell’art. 78”.