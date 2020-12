Covid, altri due decessi ad Aversa

“Un’altra triste giornata per la nostra città. L’Asl ci ha comunicato altri due decessi. Esprimo le mie condoglianze e quelle della città ai familiari. Attualmente in città ci sono 794 casi attivi in virtù di 34 guarigioni e 17 nuovi positivi”. A comunicarlo il sindaco Golia.

“Il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza, in vigore dal 6 dicembre, che classifica la Campania in zona arancione. Ciò significa che riaprono i negozi, fatta eccezione per bar e ristorazione che potranno continuare con asporto e consegna a domicilio. Resta valido anche il divieto di spostarsi dal proprio comune. Una nuova valutazione sarà fatta tra sette giorni. Continuiamo ad avere tutti la massima cautela nei comportamenti perché i sacrifici stanno dando i risultati sperati. Rispettiamo le regole non perché ce lo impongono ma perché ci sta a cuore la salute nostra e dei nostri cari. Concludo, nel giorno di Santa Barbara protettrice dei Vigili del fuoco, ringranziandoli per il lavoro che fanno ogni giorno a tutela della nostra sicurezza. Ps sul piano amministrativo oggi sul Mercato elettronico è stata pubblicata la gara per sistemare le fontane di piazza Trieste e Trento e piazza Melvin Jones. Un altro impegno mantenuto”.