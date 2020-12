Aversa. Italia Viva sul caso ‘voto bilancio’ difende la Dello Iacono

“Quanto accaduto ad Aversa, dove Italia Viva viene tirata in ballo per la votazione contraria al bilancio, va inquadrato sia sotto il profilo politico che sotto quello umano. Il Coordinamento Provinciale era al corrente di quanto succedeva ad Aversa e pertanto, con l’unico consigliere comunale di I.V., la dr.ssa Imma Dello Iacono, aveva condiviso la decisione di astenersi sul bilancio, così come dalla stessa annunciato nella sua dichiarazione di voto. Tale scelta doveva rappresentare, rispetto ad un palese stato di disagio, ponte ovvero stimolo in quanto si intendeva comunque mantenere un rapporto di dialogo costruttivo con la giunta Golia. Quando, però, le offese si pongono sul piano personale, subentra una comprensibile reazione emozionale che si è palesata, da parte della consigliera Dello Iacono, con il voto contrario al bilancio”. Così i coordinatori provincialei di Italia Viva, Carmen De Rosa e Peppe Altieri.

“Il voto contrario non era, dal punto di vista politico/amministrativo, assolutamente significativo, perché il bilancio è stato bocciato non per il singolo voto di Italia Viva, per altro non previsto, ma dal voto di ben 7 consiglieri della maggioranza. Del significato politico di quanto accaduto, il Sindaco Golia prendesse atto. Italia Viva in consiglio comunale è rappresentata unicamente dalla dr. Dello Iacono e chiunque parli a nome del partito, non avendo, inspiegabilmente, ritenuto di fare dichiarazione pubblica di appartenenza al gruppo consiliare, non è legittimato a farlo. Italia Viva è un partito moderato che deplora qualsiasi forma di gogna mediatica e qualsiasi linea politica è concordata unicamente con i Coordinatori Provinciali, con i riferimenti istituzionali e con il Partito. Tutto il resto giova unicamente ad alimentare campagne mediatiche molto lontane dai reali interessi della gente, del territorio e di Italia Viva”.

(In foto da sx Peppe Altieri, Carmen De Rosa e Imma Dello Iacono)