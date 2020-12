(VIDEO) Conte annuncia il nuovo Dpcm sulle festività natalizie: tutte le misure

“In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni del Natale e Capodanno. La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“Ci saranno ulteriori restrizioni nel periodo 21 dicembre 6 gennaio. Vietati tutti gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case”. “A Natale, Santo Stefano e primo gennaio anche vietati gli spostamenti da un comune all’altro”.

Vietati gli spostamenti tra le regioni anche per raggiungere secondo case anche se si tratta di regioni in zona gialle. Il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio sono vietati anche gli spostamenti tra comuni; divieto di spostamento tra le ore 22 – 5 mentre a Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino; ci si può spostare per motivi di salute, lavoro o necessità tra cui anche quella di assistere persone non autosufficienti; potranno tornare presso i propri domicili o residenze le persone presenti in altre regioni. E potranno farlo anche coloro che vivono in tali residenze insieme ai loro conviventi. Questa misura permette a conviventi che vivono per motivi di lavoro in regioni diverse di potersi ricongiungere durante le festività natalizie. Per i bar e i ristoranti valgono le regole previste nelle zone gialle: apertura a pranzo e la chiusura alle 18 invece gli alberghi resteranno aperti ma non potranno organizzare veglioni o cene e i ristoranti interni chiuderanno alle 18 e funzionerà solo il servizio in camera. I negozi resteranno aperti fino alle 21. Per il cenone, il premier Conte ha sconsigliato incontri con persone non conviventi.