Minaccia connazionale a Frignano, arrestato dopo inseguimento a Teverola

La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto H.G., cittadino albanese classe ’99, domiciliato a Casaluce poichè ritenuto responsabile in concorso dei reati di resistenza a p.u., possesso di arma comune da sparo e tentato omicidio.

L’attività di Polizia Giudiziaria, svolta dal Commissariato di P.S. di Aversa, ha avuto inizio la decorsa notte, quando un cittadino Albanese, presentatosi in Commissariato, riferiva di essere stato minacciato da un suo connazionale più di una volta mentre si trovava in una pizzeria di Frignano; lo stesso, altresì, riferiva che, nei pressi della sua abitazione, veniva notata una vettura Alfa Romeo 147 con a bordo due stranieri albanesi e che questi, passati poi per casa, chiedevano di lui.

Gli agenti della Polizia, apprese tali notizie, attivavano un’intensa attività info-investigativa che consentiva di rinvenire l’auto segnalata in Casaluce; i malviventi, notando la pattuglia di Polizia, si davano a precipitosa fuga scaturendone un inseguimento.

Giunti nel comune di Teverola, dall’auto in fuga venivano esplosi diversi colpi di pistola in direzione della Pattuglia la quale, prontamente, rispondeva al fuoco con l’intento di fermare la fuga della vettura che terminava, più avanti, in seguito all’impatto della stessa con la Pattuglia della Polizia; i malviventi, scesi dall’autovettura, si allontanavano precipitosamente e soltanto uno di essi riusciva a far perdere le proprie tracce.

Il malvivente bloccato dagli agenti veniva identificato per H.G. e, a seguito di perquisizione domiciliare dello stesso, si rinvenivano documenti appartenenti al complice in fuga, anch’egli di origine albanese e già noto alle forze dell’ordine.

L’arrestato veniva condotto presso la casa circondariale di Santa Maria C.V. e messo a disposizione dell’A.G. procedente