Covid ad Aversa, un nuovo decesso

“Purtroppo registriamo un nuovo decesso causato dal Coronavirus. Un uomo che stava combattendo da tempo in ospedale e che purtroppo non ce l’ha fatta. Ai familiari le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la città. Il numero dei contagi continua a calare. Adesso ci sono 813 casi attivi dopo i 77 guariti e gli 11 nuovi positivi comunicati oggi. Stasera il Presidente Conte ufficializzerà le scelte prese per un Natale in sicurezza”. Così il sindaco Golia.

“Scuola, oggi ho firmato una nuova ordinanza confermando la sospensione dell’attività in presenza sino al 7 dicembre (leggi qui). Intanto continuiamo a lavorare affinché mesi di attività, incontri e riunioni non siano sprecati. Abbiamo approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Ciro Tarantino, una delibera che istituisce il Catalogo dei ‘Progetti utili alla collettività’, primo passo per l’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza nella nostra città (leggi qui). Continua anche il lavoro senza sosta dell’assessorato all’ambiente, affidato a Elena Caterino, con interventi di pulizia in via della Repubblica, igienizzazione dell’area nord e la rimozione degli ingombranti dagli edifici scolastici”.