Trentola Ducenta. De Chiara: “Dal gruppo di minoranza, solo sterili polemiche”

“Di solito, per mera educazione, non rispondo a comunicati provocatori per evitare che la pretestuosità degli stessi possa fare arrossire chi li scrive. Questione di stile insomma! Tuttavia, per evitare che l’educazione passi per deficienza sono costretto a rispondere al Gruppo Consiliare di minoranza Liberi e forti che come un mantra e con cadenza che ricorda esponenti politici dello scorso secolo cerca di spostare l’attenzione su altre questioni. Il citato gruppo mi contesta la riscossione dell’indennità di carica di Presidente del Consiglio Comunale prevista per legge”. Così il presidente del consiglio comunale di Trentola Ducenta, Avv. Ferdinando De Chiara.

“Atteso che ad oggi tale indennità non é stata ancora deliberata (l’amministrazione aveva cose ben piú urgenti da fare) e, per amore di verità, realmente non ne conosco l’importo, devo desumere che i consiglieri di opposizione abbiano rilevato tale dato dalla delibera di giunta con la quale tale indennità veniva riconosciuta agli stessi a titolo di Assessore nella passata amministrazione Sagliocco (figli compresi). Ció detto preciso che tale indennità verrà riservata anche per attività sociali e solidali ma nella esclusiva somma e nelle modalità che riterró opportuna ma soprattutto senza farne una bandiera. Vi ringrazio per la lezione di moralità ma non ne ho bisogno! Ad ogni modo sul punto rammento che l’Ente Comune é ben contento di ricevere la restituzione delle somme percepite dai attuali consiglieri di opposizione, allora assessori dell’amministrazione Sagliocco, e che le stesse potranno essere impegnate nel modo che gli stessi riterranno più opportuno. Questa sterile polemica non distoglierà l’attenzione per quanto di buono questa amministrazione sta facendo: Voucher; pacchi assistenziali, assistenza socio sanitaria ai pazienti Covid. Per il resto passo la parola al Sindaco Michele Apicella. E scusateci se abbiamo regalato 3 alberi di Natale ai bimbi”.