Il mondo della tecnologia oggi tra rivoluzione digitale e scenari futuristici

L’inizio della rivoluzione digitale è iniziato nei tardi anni Cinquanta per i paesi del mondo più industrializzati. Tecnicamente questa rivoluzione è partita nel momento in cui si è passati dalla tecnologia meccanica e quella elettronica. Con la diretta conseguenza che da un mondo analogico si è passati ad un mondo con l’elettronica digitale che si è evoluta e che si è diffusa a macchia d’olio rapidamente ed in tutti i settori dell’economia.

La rivoluzione digitale è inarrestabile con scenari futuristici molto interessanti

Inoltre, anno dopo anno, i passi da gigante che sono stati compiuti dalla microelettronica hanno permesso di lanciare sul mercato dispositivi sempre più compatti e potentissimi. Come lo smartphone di ultima generazione utilizzato per giocare a blackjack online, o come il tablet utilizzato per lo studio, ed il computer portatile ideale, invece, per il lavoro. La rivoluzione digitale, inoltre, è iniziata e sembra essere senza fine, praticamente è inarrestabile grazie ad un’evoluzione tecnologica per cui è addirittura possibile già tracciare con ragionevole attendibilità quelli che saranno gli scenari futuristici non troppo lontani.

I trend tecnologici del futuro, dall’IoT alle interazioni uomo-macchina

Il futuro della tecnologia è legato, in particolare, all’evoluzione dell’Internet of Things, dell’Intelligenza Artificiale, dell’identità digitale distribuita e delle interazioni uomo-macchina. Nel dettaglio, l’Internet of Things grazie al web connette tra di loro i dispositivi elettronici che possono tra di loro interagire e comunicare, e soprattutto possono essere comandati e istruiti a distanza. Quello dell’Internet of Things, nello specifico, è il nuovo paradigma per l’automazione industriale a partire dai futuri sviluppi delle vetture a guida autonoma. Per l’Internet of Things l’Intelligenza Artificiale, inoltre, svolge un ruolo chiave in quanto i software, per l’esecuzione e per il controllo, operano come dei veri e propri agenti con capacità di apprendimento pure tramite sofisticate reti neurali artificiali.

Per quel che riguarda l’interazione uomo-macchina, invece, l’obiettivo a lungo termine è quello di creare degli agenti software con un grado di intelligenza tale da assicurare non solo sicurezza, ma pure fiducia e certezza nelle interazioni e nelle transazioni rispetto a quelle human-to-human. A tal fine l’identità digitale distribuita gioca un ruolo fondamentale in quanto ogni cittadino in futuro dovrà essere non solo proprietario, ma anche gestore con pieno controllo delle proprie credenziali in maniera certa, sicura e protetta. Da questo punto di vista ci sono in corso interessanti progetti che sono basati sulla tecnologia che sta alla base delle criptomonete, ovverosia sulla blockchain. E questo al fine di poter gestire, anche e soprattutto sul cloud, dei registri distribuiti sicuri, affidabili e resilienti ad ogni tipo di intrusione e di attacco informatico.

Tutti i trend tecnologici indicati, infatti, sono non solo ipotizzabili, ma nella maggioranza dei casi sono pure tali per cui in tutto il mondo ci sono in corso degli studi ed anche degli sviluppi concreti. Così come alcuni trend di nicchia legati all’hi-tech, che sono al momento del tutto inediti, potrebbero essere in futuro quelli alla base di una nuova rivoluzione digitale.